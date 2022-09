Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Zwei Autos entwendet

Aalen (ots)

Zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr wurden von der Ausstellungsfläche eines Automobilhändlers in der Weissacher Straße zwei Gebrauchtfahrzeuge entwendet. Hierbei handelt es sich um einen grauen Seat Alhambra und einen grauen VW Tiguan im Gesamtwert von rund 59.000 Euro. Derzeit wird davon ausgegangen, dass an den beiden Fahrzeugen zum Abtransport die Kennzeichenschilder BK-P 7684 sowie BK-E 225, die im selben Zeitraum in unmittelbarer Tatortnähe entwendet wurden, angebracht wurden. Der bereits vermeldete Diebstahl von diversen Fahrzeugteilen (Pressemeldung von 14:54 Uhr) hat sich ebenfalls auf dem Areal des Autohändlers zugetragen und dürfte im Zusammenhang mit den beiden entwendeten Pkw stehen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.

