Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten und Sachbeschädigung auf Friedhöfen

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montagabend gegen 17 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Paketdienstes in der Wittauer Straße geparkten BMW. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Stimpfach: Sachbeschädigungen auf Friedhöfen

Seit Anfang August muss die Polizei vermehrt feststellen, dass es auf den Friedhöfen in Stimpfach und Rechenberg wiederholt zu Sachbeschädigungen an Friedhöfen gekommen ist. Hierbei wurden mehrfach Koniferen abgeschnitten und auch Blumen entwendet. Der Polizeiposten Fichtenau ermittelt und sucht unter der Telefonnummer 07962 379 nach Hinweisen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Raiffeisenstraße. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, weshalb das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise bittet.

