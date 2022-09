Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfallflucht

Ein Unbekannter beschädigte am Montag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14 Uhr, einen VW einer 45-Jährigen, der auf einem Parkplatz im Bereich Osteren abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Sturz auf Pumptrack-Anlage

Eine 14-Jährige stürzte mit ihrem Mountainbike am Montag, gegen 18:20 Uhr auf einer Pumptrack-Anlage in den Dürrwiesen. Sie zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Eine Freundin verständigte die Rettungskräfte. Die 14-Jährige wurde anschließend in eine Klinik gebracht.

Westhausen: Einbruch in Gartenhäuser

Im Zeitraum von Donnerstag, 22 Uhr bis Montag, 8 Uhr versuchte ein bislang Unbekannter in zwei Gartenhütten einer Gartenanlage in der Badstraße einzubrechen. An beiden Hütten wurde jeweils das Schloss gewaltsam weggebrochen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Vermutlich wurde der Unbekannte bei der Tatausführung gestört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem versuchten Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 zu melden.

Ellwangen: An Baustellenampel aufgefahren

Als am Montag gegen 21:20 Uhr ein 57-jähriger Chrysler-Fahrer an einer Baustellenampel auf der L1060 zwischen Ellwangen und Eggenrot anhalten musste, bemerkte dies ein nachfolgender 53-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Renault auf den Chrysler auf. Hierbei wurde der 53-Jährige durch das Auslösen seines Airbags leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.500 Euro.

Wört: 9-jähriger Fahrradfahrer gestürzt

Am Montag verlor gegen 17:40 Uhr ein 9-Jähriger auf einem Radweg in der Hauptstraße die Kontrolle über sein Fahrrad. Infolgedesse stürzte er und wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik verbracht.

Bettringen: Auf Rollerfahrer aufgefahren

Ein 43-jähriger Daimler-Fahrer bemerkte am Montag, gegen 16:45 Uhr, zu spät, dass "In der Vorstadt" auf Höhe eines Discounters, ein 55-jähriger Rollerfahrer sein Fahrzeug anhielt. Infolgedessen fuhr der PKW-Fahrer auf den Rollerfahrer auf, welcher hierbei mit der Frontscheibe des Daimlers kollidierte, hier abgewiesen wurde und auf die Straße fiel. Dabei zog sich der Rollerfahrer leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

