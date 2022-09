Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Spiegelberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Aalen (ots)

Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr zwischen Samstag und Sonntag die Hauptstraße entlang und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab auf eine Wiese. Dort prallte er gegen einen Apfelbaum, welcher hierdurch am Stamm abbrach. Anschließend fuhr der Unfallverursacher in Richtung der Straße Hinter den Gärten weiter, wo er noch einen Weidezaun beschädigte und sich schließlich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeiposten Sulzbach an der Murr unter der Telefonnummer 07193 352 entgegengenommen.

