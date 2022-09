Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Einbrüche - Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde ein in der Winnender Straße geparkter Dacia im Bereich der Fahrertüre zerkratzt und hierdurch ca. 500 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: In Bäckereien eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Zugang zu gleich zwei Bäckereien in der Marktstraße. Beide Bäckereien wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Während aus einer der Bäckereien vermutlich nichts entwendet wurde, wurde aus der anderen ein Tresor mit einem unbekannten Bargeldbetrag gestohlen. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen einen in der Lessingstraße geparkten Ford Transit im Bereich des linken vorderen Radkastens und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Vandalismus

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen rissen bisher unbekannte Täter eine elektrische Schaltfläche zur Chipregistrierung von der Außentüre eines Eingangs zum Bürgerhaus in der Straße In den Kirchgärten ab und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zudem wurde ein Mülleimer in eine angrenzende Hecke geworfen. Hinweise auf die Vandalen nimmt das der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Fenster an Schule beschädigt

Durch bisher unbekannte Vandalen wurde zwischen Freitag, 13:45 Uhr und Sonntag, 18 Uhr ein Fenster der Rumold-Realschule eingeworfen und hierdurch Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt er Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell