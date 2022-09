POL-AA: Ostalbkreis: beschlagnahmte Schusswaffen, Unfälle

Aalen (ots) - Essingen: Beim Abbiegen PKW übersehen Beim Abbiegen von der Laugengasse in die Hauptstraße übersah am Freitag gegen 16:45 Uhr eine 86-jährige Opel-Fahrerin einen dort fahrenden 47-jährigen Audi-Fahrer. Im Anschluss verwechselte die Opel-Fahrerin das Gaspedal mit der Bremse und fuhr nochmals auf den Audi auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Aalen: Unfall bei Spurwechsel Als am ...

mehr