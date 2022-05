Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Brand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Mühltal (ots)

Nach einem Zimmerbrand am frühen Mittwochmorgen (25.05.) musste ein 64 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen 5 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Im Stadtteil Nieder-Ramstadt war in einer Wohnung im Fliednerweg ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte vermutlich ein technischer Defekt an einem Radio das Feuer im Badezimmer ausgelöst. Die verständigte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Der 64 Jahre Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus.

