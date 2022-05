Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Einbrecher suchen Einfamilienhaus heim

Grasellenbach (ots)

Kriminelle haben in der Zeit von Sonntag (22.05.) bis Dienstag (24.05.) ein Einfamilienhaus im Ortsteil Scharbach heimgesucht. Gegen 20.40 Uhr am Dienstag bemerkten die heimkehrenden Bewohner die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die seit 20 Uhr am Sonntag in das Anwesen in der Trommstraße eingedrungen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen sie dafür die Haustüre auf, um ins Innere zu gelangen. Ob sie bei ihrem Beutezug auch etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht abschließend fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei unter der 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell