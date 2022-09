Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Am Montagnachmittag fahndete die Polizei im Innenstadtbereich mit starken Kräften nach vier Personen, die gegen 17 Uhr in der Salinenstraße beim Kocherquartier eine Auseinandersetzung hatten. Zeugen zufolge sollen wohl auch abgebrochene Flaschen bzw. machetenartige Messer mit im Spiel gewesen sein. Im Zuge der intensiven Fahndung konnten nach und nach die vier mutmaßlichen Beteiligten festgestellt werden. Sie wurden zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ging der Auseinandersetzung eine Vorgeschichte voraus, weshalb nach bisherigen Erkenntnissen auch keine konkrete Gefahr für Unbeteiligte bestand. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0791/4000 beim Polizeirevier in Schwäbisch Hall zu melden.

