Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-kreis: Verkehrsunfälle - Einbruch - Sachbeschädigungen - Bahnunfall

Aalen (ots)

Remshalden: Fußgänger nach Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines silbernen VW Golf bog am Montag gegen 11:10 Uhr von der Lehenstraße nach links in die Gartenstraße ab. Hierbei touchierte er einen 18-jährigen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger kam anschließend zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des silbernen VW fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Hinweise auf den bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Montagvormittag zwischen 07 Uhr und 11:15 Uhr beschädigte ein Fahrzeug auf einer Baustelle in der Stuttgarter Straße einen dort geparkten VW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Wohnungstüre aufgehebelt

Eine Person verschaffte sich am Montag zwischen 11 Uhr und 18:15 Uhr zunächst Zutritt zum Treppenhaus eines Wohnhauses in der Königstraße. Dort hebelte er die Türe einer dortigen Wohnung auf und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Auto zerkratzt

Zwischen 15:10 Uhr und 16:20 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter am Montag einen in der Marktgarage in der Kanalstraße abgestellten Skoda und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von ungefähr 400 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Winnenden-Bürg: Farbschmierereien

Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt wurden im Panoramaweg mehrere Infoschilder, eine Sitzbank und ein Mülleimer mit verschiedenen politischen Parolen sowie Hakenkreuzen beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Von Straße abgekommen

In der Sulzbacher Straße schlief ein 43-Jähriger nach eigenen Angaben ein und prallte deswegen in der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht mit seinem Lancia gegen eine Lichtzeichenanlage. Diese wurde hierdurch aus der Verankerung gerissen. Zudem wurde ein Stromverteilerkasten sowie ein parkender Pkw beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehr als 8000 Euro. Der Lancia musste abgeschleppt werden. Wie sich herausstellte, besitzt der 43-Jährige keine entsprechende Fahrerlaubnis, weshalb er mit einer zusätzlichen Strafanzeige rechnen muss.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Rund 6000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Montag an der B14 ereignete. Eine 71-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem Mitsubishi von der K1897 in die B14 ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer BMW-Fahrerin.

Backnang-Maubach: Bahnunfall

Ein 54 Jahre alter Mann wurde am Montag gegen 19.30 Uhr am Maubacher Bahnhof von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt. Vermutlich geriet der Mann zuvor aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Gleisbett. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit starken Kräften sowie der Rettungsdienst vor Ort. Die Bahnstrecke Stuttgart-Backnang war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Sulzbach an der Murr: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung der Backnanger Straße mit der Kleinhöchberger Straße ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall, bei dem rund 15.000 Euro Schaden entstand. Eine 27 Jahre alte Toyota-Fahrerin missachtete dort gegen 15 Uhr die Vorfahrt einer 58-jährigen Mercedes-Fahrerin. Beide Damen wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr aus Sulzbach im Einsatz.

