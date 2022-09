Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Radfahrer verletzt - Unfallflucht - Diebstahl von Fahrzeugteilen

Aalen (ots)

Fellbach: Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei in Waiblingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagabend in Fellbach-Schmiden zugetragen haben soll. Ein 44-jähriger Mann verließ nach eigenen Angaben gegen 19 Uhr ein Wirtshaus in der Gotthilf-Bayh-Straße und wollte anschließend mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Direkt nachdem er losgefahren sei, habe er die Straße am Zebrastreifen überqueren wollen, hierbei sei ein dunkles Auto mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zugefahren und habe ihn gefährdet. Wenige Minuten später habe er die Achalmstraße überqueren wollen, wobei ihn vermutlich derselbe Pkw am Hinterrad erwischt und zu Boden geschleudert habe. Der Autofahrer sei anschließend weitergefahren. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut dem Geschädigten soll es sich beim Fahrzeug um einen dunklen Kleinwagen, evtl. um einen Honda Civic handeln. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

In der Plaisir wurde am Dienstagvormittag ein parkender Mercedes an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 2500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Backnang: Diebstahl von Fahrzeugteilen

In der Nacht auf Dienstag montierten Diebe von einem VW Sharan Stoßstange, Scheinwerfer, Kühlergrill und Felgen ab und entwendeten die Fahrzeugteile. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen, Fahrzeuge oder sonstiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

