Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Streit zwischen Radfahrer und Autofahrer eskaliert

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Dienstag gegen 16:15 Uhr wartete ein 28 Jahre alter VW Golf-Fahrer hinter einem Hyundai Tucson einer 39-Jährigen. Ein nachfolgender 69-jähriger BMW-Fahrer erkannte zu spät, dass die beiden Fahrzeuge standen und fuhr auf den Golf auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf den Hyundai aufgeschoben. Insgesamt entstand nur geringer Sachschaden von rund 500 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall

Gegen 17:00 Uhr am Donnerstag befuhr eine 20 Jahre alte Audi-Fahrerin die Blaufelder Straße in Richtung Crailsheim und musste aufgrund der Verkehrslage anhalten. Der 34-jährige Fahrer eines nachfolgenden Mercedes erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro an dem Audi.

Sulzbach-Laufen: Fahrrad vs. Kleinlaster

Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Fiat-Kleinlasters wollte am Dienstag kurz nach 12:00 Uhr von einem Betriebsgelände auf die Bahnhofstraße ausfahren. Dabei übersah er einen auf der Bahnhofstraße fahrenden 73-jährigen Radfahrer. Es kam zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer reagierte jedoch geistesgegenwärtig, so dass er nicht stürzte, sondern kontrolliert absteigen konnte. Glücklicherweise entstand so nur ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Ilshofen: Mofa vs. Omnibus

Ein 16 Jahre alter Mofa-Fahrer bog am Dienstag kurz vor 12:30 in einem Bogen von der Stauferstraße in die Ludwigstraße ein. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Omnibus eines 60-Jährigen. Der junge Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Tomos-Mofa und dem Mercedes-Bus entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Streit eskaliert- Radfahrer wirft Rad auf PKW-Frontscheibe

Gegen 12:45 Uhr am Dienstag kam es im Bereich Im Schwurm zwischen einem 26-jährigen Radfahrer und einem 59-jährigen Skoda-Fahrer zunächst offenbar zu gegenseitigen Provokationen. Diese eskalierten dann dahingehend, dass der Radfahrer sein Mountainbike auf die Frontscheibe des PKW warf. Dadurch entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht unter 0791 400-0 Personen, welche Angaben zu den Streitigkeiten machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell