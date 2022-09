Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Tatverdächtiger von Auseinandersetzung in Haft

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Tatverdächtiger in Haft

Wie bereits am Montag berichtet, konnte die Polizei die vier Beteiligten einer Auseinandersetzung im Schwäbisch Haller Innenstadtbereich im Zuge einer Fahndung feststellen. Im Anschluss an die polizeilichen Ermittlungen wurde am gestrigen Nachmittag ein 33-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 33-jährige Algerier in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die anderen drei Beteiligten im Alter von 49 Jahren, 46 Jahren und 27 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 12.09.2022 um 19:14 Uhr

Schwäbisch Hall: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung Am Montagnachmittag fahndete die Polizei im Innenstadtbereich mit starken Kräften nach vier Personen, die gegen 17 Uhr in der Salinenstraße beim Kocherquartier eine Auseinandersetzung hatten. Zeugen zufolge sollen wohl auch abgebrochene Flaschen bzw. machetenartige Messer mit im Spiel gewesen sein. Im Zuge der intensiven Fahndung konnten nach und nach die vier mutmaßlichen Beteiligten festgestellt werden. Sie wurden zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ging der Auseinandersetzung eine Vorgeschichte voraus, weshalb nach bisherigen Erkenntnissen auch keine konkrete Gefahr für Unbeteiligte bestand. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0791/4000 beim Polizeirevier in Schwäbisch Hall zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell