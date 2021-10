POL-GI: Landkreis Gießen: Kripo warnt vor Autodieben - "Keyless-Go" Modelle betroffen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Landkreis Gießen: Kripo warnt vor Autodieben - "Keyless-Go" Modelle betroffen

Gießen

22.20.2021:

Landkreis Gießen: Kripo warnt vor Autodieben - "Keyless-Go" Modelle betroffen

Mehrere Diebstähle hochwertiger Daimler, insbesondere im Bereich der Kommunen Linden, Fernwald und Reiskirchen, beschäftigen aktuell die Ermittler des zuständigen Kommissariats der Gießener Kriminalpolizei. Die Diebe haben es dabei vermutlich auf PKW, die über das sogenannte "Keyless Go" - System verfügen, abgesehen. Wie zuletzt berichtet kam es in der Nacht zum Mittwoch (19./20.20.21) in Reiskirchen zuletzt zu einem solchen Diebstahl. Auch in Linden und Fernwald waren ähnlich gelagerte Straftaten in den letzten Wochen angezeigt worden.

Auffällig für die Ermittler ist die Tatsache, dass es fast ausnahmslos den Bereich östlich von Gießen betraf. Möglicherweise hatten die Täter den jeweiligen Bereich zuvor ausbaldowert und die teuren Autos, unbemerkt für den Besitzer und andere Anwohner, entwendet.

Die Ermittler der Kripo gehen auch davon aus, dass sich die Diebe das System "Keyless-Go" zu Nutze gemacht haben. Wahrscheinlich hatten die Täter unter Zuhilfenahme von sogenannten Funkwellenenverlängern die Taten begangen.

Diese Geräte bestehen aus zwei Teilen, den "Car-Scannern" und dem Key-Scanner". Während die Diebe den "Car-Scanner" einfach nur in der Nähe des PKW positionieren müssen, muss der andere Scanner in der Nähe des Schlüssels platziert werden. Wenn es dann zur Signalübertragung kommt, wird der Car-Scanner einfach in den PKW gelegt. Die Täter können so problemlos das Auto starten und wegfahren. Möglicherweise kommt es den Tätern dann zu Gute, dass die Besitzer die Schlüssel direkt hinter der Haustür oder in der Nähe zum geparkten PKW ablegen.

Die Gießener Kripo warnt daher nochmals und gibt folgende Tipps:

- Wählen Sie den Abstellplatz Ihres PKW sorgfältig aus. - Nutzen Sie, wenn möglich, Ihre Garage (Abschließen nicht vergessen!) bzw. Parkplätze/-häuser mit Videoüberwachung - Bewahren Sie den Schlüssel so weit wie möglich vom Fahrzeug auf. Drei bis vier Meter können dabei noch zu wenig sein. Empfohlen wird dabei ein Schlüsseltresor aus Metall oder das Schlüsselmäppchen wird mit spezieller Sicherheitsfolie versehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

