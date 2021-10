POL-GI: Hochwertiger PKW entwendet + Daten ausgespäht - Aufmerksamer Bankmitarbeiter + 28 - Jähriger Mann nicht zu beruhigen + Pedelec-Fahrer angefahren

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Hochwertiger PKW entwendet + Daten ausgespäht - Aufmerksamer Bankmitarbeiter + 28 - Jähriger Mann nicht zu beruhigen + Pedelec-Fahrer angefahren

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 21.10.2021:

Hochwertiger PKW entwendet + Daten ausgespäht - Aufmerksamer Bankmitarbeiter + 28 - Jähriger Mann nicht zu beruhigen + Pedelec-Fahrer angefahren

Staufenberg: Fahndung in der Stettiner Straße

Ein Zeuge hatte am Mittwochabend die Polizei angerufen, nachdem sich eine unbekannte Person auf einem privaten Grundstück in der Stettiner Straße aufhielt. Der Anrufer konnte der Polizei auch mitteilen, dass ein verdächtiges Auto, an dem sich Frankfurter Kennzeichen befanden, dort geparkt war. Eine Streife sucht anschließend den Bereich nach der Person und dem Fahrzeug ab. Von beiden fehlte jede Spur. Die Person soll schmal und circa 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Eine Straftat, wie zunächst befürchtet, wurde bislang nicht festgestellt bzw. der Polizei gemeldet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Hochwertiger PKW entwendet

Im Nelkenweg in Reiskirchen hatten es Langfinger in der Nacht zum Mittwoch auf einen hochwertigen PKW der Marke Daimler abgesehen. Das weiße Auto des Typs SL 400 hat einen Wert von etwa 50.000 Euro. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug, an dem sich die Kennzeichen GI-JJ35 befanden, verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Kopfhörer und T-Shirts eingesteckt

Ein Ladendetektiv hatte am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, einen 21 - Jährigen offenbar beim Stehlen in einem Bekleidungsgeschäft im Seltersweg ertappt. Der Zeuge hatte mitbekommen, wie der Verdächtige die Sachen vermutlich auspackte und einsteckte. Ala er dann weglaufen wollte, hielt ihn der Detektiv bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der algerische Asylbewerber wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Bekleidung und Lebensmittel eingesteckt

Erwischt wurde ein weiterer mutmaßlicher Ladendieb am Mittwoch, gegen 19.00 Uhr, in einem Discounter in der Georg-Elser-Straße. Der 41 - Jährige wurde durch Zeugen festgehalten. Ein Komplize konnte offenbar entkommen. Der 41 - Jährige, bei dem es sich um einen Asylbewerber aus Algerien handelt, wurde auch nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: In Buslinie 1 belästigt

Unsittlich berührt und belästigt wurde eine 36 - Jährige am späten Mittwochabend in einem Bus der Linie 1. Im Bereich der Rödgener Straße hatte der 24 -n jähriger Asylbewerber aus Afghanistan die Iranerin, die ebenfalls in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht ist, belästigt. Anschließend soll er noch Zeugen und die Frau beleidigt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Daten ausgespäht - Aufmerksamer Bankmitarbeiter

Einem 71 - Jährigen aus dem Landkreis Gießen wurden offenbar Daten zu seinem Konto, zu seinem Namen und seiner Anschrift von Unbekannten ausgespäht. Mit Hilfe dieser Daten schrieben die Betrüger der Hausbank des Mannes eine Mail und baten dabei um eine Änderung der Adresse. Offenbar hatten die Täter versucht, so Abhebungen oder Überweisungen durchzuführen. Ein Mitarbeiter des Geldinstituts, dem die gefälschte Unterschrift im Mailanhang auffiel, wurde misstrauisch und nahm Kontakt mit dem 71 - Jährigen auf.

Gießen: E-Scooter entwendet

In der Sudetenlandstraße haben Unbekannte bereits in der letzten Woche einen E-Scooter entwendet. Wie bei der Anzeigenerstattung mitgeteilt, wurde das Elektrofahrzeug zwischen Sonntag (10.10.21) und Donnerstag (14.10.2021) aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses entwendet. Der Roller hat einen Wert von etwa 400 Euro. An dem schwarzen Scooter der Marke Trekstor befanden sich die Versicherungskennzeichen 742-WYD. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 28 - Jähriger Mann nicht zu beruhigen

Randalierend und wild um sich schreiend war ein Asylbewerber aus dem Iran am Mittwochabend am Berliner Platz unterwegs. Zeugen hatten die Polizei verständigt. Als die Beamten den aggressiven Mann im Vorraum eines Kinos antrafen, reagierte er auch nicht, nachdem gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Als er dem nicht nachkam und weiter randalierte, wurde er ins Gewahrsam genommen.

Gießen: Gestohlenes Kennzeichen auf Schulgelände gefunden

Das Kennzeichen "GI-WS 760" wurde am Donnerstag auf dem Schulgelände im Kropbacher Weggefunden. Es stellte sich heraus, dass dies vor mehreren Monaten in der Nähe entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Hyundai beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag (09.Oktober) 14.10 Uhr und Sonntag (10.Oktober) 19.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter im Kropbacher Weg einen geparkten Hyundai. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte der Unbekannte den weißen I20 an der vorderen, linken Seite. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in unbekannter Höhe zu kümmern. Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Unfall wegen Ausweichmanöver

Am Mittwoch (20.Oktober) gegen 13.45 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter den Buderusweg und beabsichtigte nach links in die Marburger Straße einzubiegen. Offenbar schnitt der Unbekannte die Kurve, so dass ein 56-jähriger Mann in einem VW ausweichen musste. Dabei touchierte der VW-Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Ampel beschädigt und weggefahren

Ein zunächst unbekannter LKW-Fahrer befuhr am Donnerstag (21.Oktober) gegen 08.55 Uhr die Frankfurter Straße. An der Ecke zur Robert-Sommer-Straße stieß der LKW gegen eine Ampel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem Fahrer aus dem Landkreis Zwickau.

Linden: Wildunfall

Am Mittwoch (20.Oktober) gegen 23.00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Linden in einem VW die Landstraße 3475 von Klein-Linden nach Großen-Linden als plötzlich eine Wildschwein-Rotte die Straße überquerte. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit einem der Tiere. Das Wildschwein überlebte den Aufprall nicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 700 Euro.

Buseck: Unfall mit Wildschwein

Eine 41-jährige Frau aus Buseck in einem Mercedes befuhr Mittwochabend (20.Oktober) gegen 20.00 Uhr die Landstraße 3356 von Daubringen nach Alten-Buseck als plötzlich ein Wildschwein die Straße kreuzte. Trotz sofortiger Bremsung konnte die Buseckerin einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Tier lief nach dem Aufprall in unbekannte Richtung weg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Gießen: Beim Rangieren Mercedes beschädigt

Ein 64-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger rangierte am Mittwoch (20.Oktober) gegen 18.00 Uhr in der Troppauer Straße. Dabei beschädigte der LKW-Fahrer zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Pedelec-Fahrer angefahren

Mittwochnachmittag (20.Oktober) gegen 15.30 Uhr befuhr eine 83-jährige Frau in einem VW die Frankfurter Straße und beabsichtigte in die Wetzlarer Straße abzubiegen. Offenbar übersah die VW-Fahrerin dabei einen 35-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf der Frankfurter Straße geradeaus unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 35-Jährige leichte Verletzungen zu zog und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: LKW beschädigt Blumenkübel und Opel

Am Donnerstag (21.Oktober) gegen 08.00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann in einem LKW die Straße "In der Gombach" in Laubach. Vermutlich stieß der LKW-Fahrer beim Rangieren mit dem Fahrzeugheck gegen einen Blumenkübel. Durch den Anstoß wurde der Kübel gegen einen parkenden Opel geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Staufenberg: Beim Ausparken BMW gestreift

Offenbar beim Ausparken in der Rathausstraße streifte ein 82-jähriger Mann in einem VW am Donnerstag (21.Oktober) gegen 10.00 Uhr ein geparkten BMW an der vorderen Stoßstange. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

