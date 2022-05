Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Mauritzstraße/ Radfahrer verletzt

Coesfeld (ots)

Am Samstag (07.05.22) ereignete sich an der Einmündung Mauritzstraße / Potthof / Stiftsstarße in Nottuln ein Verkehrsunfall. Gegen 13 Uhr befuhr ein 66-jähriger Autofahrer aus Nottuln die Mauritzstraße in Fahrtrichtung Potthof. Zur gleichen Zeit war ein 16-jähriger Radfahrer aus Nottuln entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Mauritzstraße unterwegs. Als der Autofahrer nach rechts in die Stiftsstraße einfahren wollte, kam es zur Kollision mit dem Fahrradfahrer. Mit einem Rettungswagen kam der 16-Jährige verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell