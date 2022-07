BPOLI-KA: Bundespolizei fasst vierfach gesuchten Straftäter

Karlsruhe (ots) - Samstagmorgen (2. Juli) hat ein 22-Jähriger am Karlsruher Hauptbahnhof am Bahnsteig uriniert. Weiterhin begab er sich unbefugt in den Gleisbereich. Um kurz nach 5 Uhr wurde der Mann durch eine Streife der Bundespolizei dabei beobachtet, wie er am Bahnsteig 3/4 gegen die Vorrichtung des Fahrplanaushangs urinierte. Außerdem begab sich der 22-Jährige unbefugt in den Gleisbereich. Glücklicherweise fuhr ...

mehr