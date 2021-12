Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger (43) bei Unfall leicht verletzt

Bochum (ots)

Am 11. Dezember, gegen 11.15 Uhr, kam es in Bochum im Bereich Im Mühlenkamp/Oberstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 43-jähriger Bochumer war auf dem rechten Gehweg der Oberstraße in Richtung Unterstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 64-jährige Bochumerin mit ihrem Auto auf der Oberstraße in die gleiche Richtung. In Höhe der Straße "Im Mühlenkamp" touchierte die Autofahrerin mit ihrem rechten Außenspiegel den Fußgänger. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Zunächst entfernte sich die 64-Jährige von der Unfallörtlichkeit, konnte aber durch eine Zeugin kurz darauf angehalten werden.

Das Verkehrskommissariat hat jetzt die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

