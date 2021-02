Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Vorabinformation Sirenenalarm im Kreisgebiet

Kreis Segeberg (ots)

Für die Umstellung auf die Leitstelle (KRLS) West ist ein wichtiger Schritt notwendig, die Prüfung der Alarmierungsfähigkeit. Die technischen Voraussetzungen für die Alarmierung der Melder (DME) und der Sirenen sind in der Leitstelle in Elmshorn geschaffen. Hierzu bedarf es des Aussenden eines Probealarms. Die Probealarmierungen finden in der 09. und 10. KW statt, also vom 01. bis 12. März. Die Probealarme werden zwischen 16:30 - 19:00 Uhr ausgelöst. Die Feuerwehren sind über "ihren" Probealarm informiert. Im Gegensatz zu den "normalen" Probealarmen jeden Samstag um 12 Uhr, werden die Sirenen komplett durchlaufen. Das bedeutet die Sirenen werden 3-mal laufen. Dies gilt auch für Gemeinden und Städte, die sonst "still", also nur über Melder alarmiert werden.

