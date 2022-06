POL-UN: Fröndenberg - 17-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerte (ots) - Zehn Gasgrills und drei Schwimmbecken - das ist die Beute, mit der zwei bislang unbekannte Täter nach einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt an der Schützenstraße in Schwerte am Dienstagmittag (21.06.2022) entkommen sind. Während einer der beiden Täter gegen 14.30 Uhr eine Mitarbeiterin ablenkte, gelang es dem anderen Täter, unbemerkt mit dem ...

