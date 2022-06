Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei fragt: Wer vermisst dieses ferngesteuerte Flugzeug?

Schwerte (ots)

Bei seiner täglichen Streifenfahrt durch Westhofen hat ein Bezirksbeamter der Polizeiwache Schwerte am Mittwochmorgen (22.06.2022) zwischen dem Wannebach und einem Waldstück an der Ruhrakademie ein ferngesteuertes Flugzeug am Wegesrand gefunden.

Es ist davon auszugehen, dass sich der kleine Flieger bei einem Rundflug in den Baumkronen verirrt hat. Weil in diesem Bereich in den vergangenen Tagen Schnittarbeiten vorgenommen worden sind, ist es wahrscheinlich, dass die Grünpfleger die rote Propellermaschine entdeckt und vor Ort gelassen haben. Wegen des sehr guten Zustandes scheint der Flieger noch nicht lange in den Baumwipfeln gehangen zu haben.

Die Polizei fragt nun: Wer vermisst dieses ferngesteuerte Flugzeug? Die rechtmäßigen Eigentümer können sich gerne an die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 wenden.

