POL-UN: Schwerte - Täter entwenden bei Ladendiebstahl zehn Gasgrills und drei Schwimmbecken

Kreis Unna (ots) - Nordrhein-Westfalen startet am Freitag (24.06.2022) in die Sommerferien. Viele Menschen - auch aus dem Kreis Unna - verreisen in den nächsten Wochen. Das nehmen die Polizeibehörden in NRW zum Anlass, verstärkt im Einsatz zu sein. Damit Sie weder auf der Fahrt in den Urlaub noch bei Ihrer Rückkehr eine böse Überraschung erleben, hat die Polizei ...

mehr