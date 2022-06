Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Unna (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hansastraße/ Untere Husemannstraße ist am Montagabend (20.06.2022) ein Fahrer leicht verletzt worden.

Gegen 20.10 Uhr fuhr ein 64-Jähriger ohne Wohnsitz in Deutschland mit seinem Fahrzeug auf der Untere Husemannstraße aus Richtung Grünstraße kommend. Als er die Hansastraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße überqueren wollte, fuhr er ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem von links kommenden PKW eines 56-jährigen Unnaers zusammen.

Dieser verletzte sich bei dem Aufprall und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 64-Jährige und seine vier Insassen blieben unverletzt.

An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 12 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell