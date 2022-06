POL-UN: Schwerte - Pedelecfahrer unter Straßenreinigungsfahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Werne (ots) - Eine Abifeier im Kolpingsaal in Werne hat am Samstag (18.06.2022) für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Wegen einer Massenschlägerei mit 20 bis 30 Personen hatte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gegen 1.15 Uhr den Notruf gewählt. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Einsatzkräften am Veranstaltungsort an. Ein Großteil der ...

