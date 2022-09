Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Über 500 Gramm Haschisch aufgefunden - Nachtragsmeldung zu "Elektrolastenräder unterschlagen" - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Waiblingen: Über 500 Gramm Haschisch aufgefunden

Die Reinigungskraft eines Mehrfamilienhauses in der Langen Straße wurde am Freitag damit beauftragt, ein Kellerabteil zu entrümpeln. Hierbei wurde u.a. ein Koffer, der keinem Bewohner zugeordnet werden konnte, aussortiert und zur Entsorgung an einem anderen Ort zwischengelagert. Am Sonntag meldete sich schließlich ein 50 Jahre alter Mieter des Mehrfamilienhauses und gab an, dass es sich um seinen Koffer handle und er diesen dringend benötige. Als die Reinigungskraft am Montag im Zwischenlager Nachschau hielt, konnte sie den Koffer tatsächlich noch auffinden. Hierbei bemerkte sie, dass sich in dem Gepäckstück mehrere Päckchen befanden, die sie für Betäubungsmittel hielt, woraufhin letztlich die Polizei hinzugezogen wurde. Tatsächlich wurden im Koffer insgesamt sechs Haschischplatten mit einem Gewicht von über einem halben Kilogramm aufgefunden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen wurde noch eine kleinere Menge Haschisch aufgefunden. Da er angab, die Drogen lediglich für einen 58 Jahre alten Bekannten zwischengelagert zu haben, wurde auch dessen Wohnung in der Jägerstraße in Stuttgart durchsucht. Hierbei wurde ebenfalls eine kleine Menge Haschisch aufgefunden und beschlagnahmt. Der 50-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen (der 58-Jährige konnte bislang noch nicht zum Vorfall gehört werden). Beide Tatverdächtigen müssen mit einer Strafanzeige rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Backnang: Nachtragsmeldung zu "Elektrolastenräder unterschlagen"

Wie am Samstag in u.a. Pressemeldung mitgeteilt, wurden am Freitagnachmittag auf dem Willy-Brand-Platz zwei Elektrolastenräder unterschlagen. Die Fahrräder wurden mittlerweile am Backnanger Bahnhof aufgefunden, von den beiden Tätern fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Zeugen, die gesehen haben, wie die Lastenräder am Bahnhof abgestellt wurden, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 10.10.2022, 14:04 Uhr:

Backnang: Elektrolastenräder unterschlagen

Am Freitagnachmittag wurden auf dem Willy-Brand-Platz in Backnang E-Lastenräder ausgestellt. Im Rahmen der Ausstellung bestand auch die Möglichkeit, die Räder Probe zu fahren. Zwei dieser Fahrräder wurden jedoch nach der Probefahrt nicht mehr zurückgebracht. Die beiden unterschlagenen Lastenräder haben einen Gesamtwert von mehr als 14.000 EUR. Die beiden Tatverdächtigen wurden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 182 cm groß, ca. 20 Jahre alt, wahrscheinlich Deutsch, dunklerer Teint, schwarze kurze Haare. Er trug einen schwarzen Pullover.

Täter 2: Männlich, ca. 17 Jahre alt, längere, gegelte, dunkle Haare, Bartflaum mit Ziegenbart. Er trug eine schwarze Cap, eine helle Trainingsjacke und eine dunkle Hose.

Hinweise, die zum Ergreifen der Täter oder Auffinden der E-Lastenräder führen, werden an das Polizeirevier Backnang unter Tel.: 07191 9090 erbeten.

Winnenden: Farbschmierereien

Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt wurden im Nonnengässle unter einer Brücke zwei Hakenkreuze aufgeschmiert, bemerkt wurden die Farbschmierereien am Freitag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

