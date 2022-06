Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 7. Juni 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl aus Aufenthaltsraum

Montag, 06.06.2022, zwischen 17:20 Uhr und 17:40 Uhr

Bislang unbekannte Täter betraten am Montag, zwischen 17:20 Uhr und 17:40 Uhr, den Aufenthaltsraum für Mitarbeiter eines Cafes in der Langen Herzogstraße in Wolfenbüttel. Aus dem Aufenthaltsraum wurden nach ersten Erkenntnissen Geldbörsen mit Inhalt sowie ein Smartphone entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Schöppenstedt: Glasscheiben einer Bushaltestelle beschädigt

Montag, 06.06.2022

Unbekannte Täter zerstörten am Pfingstwochenende auf bislang ungeklärte Weise die Glasscheiben einer Bushaltestelle in Schöppenstedt, Am Schützenplatz. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

