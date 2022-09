Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Brand von Holzhütte

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 19-Jähriger am Mittwochnachmittag verursachte. Gegen 16.15 Uhr bog er mit seinem Mercedes Benz von der Aalener Straße nach links ab, wobei er den entgegenkommenden VW Golf eines 60-Jährigen übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge blieben beide Autofahrer unverletzt.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Von der Industriestraße kommend, bog ein 52-Jähriger am Mittwochmittag gegen 13.20 Uhr mit seinem Lkw nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 32-Jährigen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand.

Oberkochen: Unfall an Grundstücksausfahrt

Rückwärts fuhr ein 50-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr mit seinem Citroen Jumper von einem Grundstück kommend, in die Heidenheimer Straße ein. Hierbei übersah er den heranfahrenden Mercedes einer 30-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall, bei dem alle Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Neuler: Holzhütte abgebrannt

Am Donnerstagmorgen wurde durch einen Zeugen gegen 5 Uhr eine brennende Holzhütte entdeckt. Diese stand beim Wasserturm am Ortsende an der Kreisstraße 3234 zwischen Neuler und Leinenfirst. Bei Eintreffen der Polizei war die Hütte bereits vollständig niedergebrannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen 10.00 Uhr und 10.35 Uhr am Mittwochmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Mercedes einer 60-Jährigen, den sie auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße abgestellt hatte. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Beim Einfahren in den Kreiseverkehr in der Alemannenstraße missachtete eine 51-jährige VW-Fahrerin am Mittwochnachmittag gegen 17.40 Uhr die Vorfahrt einer bereits im Kreisel fahrenden Radlerin. Beide Frauen bremsten ihre Fahrzeuge ab, so dass es nicht zum Zusammenstoß kam. Die 61 Jahre alte Radfahrerin stürzte jedoch auf die Fahrbahn, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog.

Mutlangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen zog sich ein 17-Jähriger bei einem Unfall am Mittwochnachmittag zu. Gegen 16.15 Uhr befuhr der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad die B 298 in Richtung Mutlangen. In einer Linkskurve auf Höhe der Abzweigung Durlangen rutschte das Zweirad zur Seite weg, weshalb der 17-Jährige von der Straße abkam und gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Nach dem Unfall wurde er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Gschwend: Hoher Sachschaden

Auf rund 70.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag entstand. Gegen 11 Uhr bremste ein 35-Jähriger seinen Lkw auf der B 298 ab. Ein nachfolgender 32-Jähriger wurde überrascht, leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte den Auffahrunfall jedoch auf regennasser Fahrbahn nicht mehr verhindern.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Starkregen und überhöhte Geschwindigkeit waren die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr ein Sachschaden von rund 6800 Euro entstand, nachdem eine 53-Jährige mit ihrem VW Beetle auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen-Westhausen von der Fahrbahn abgekommen war. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Auf dem gleichen Streckenabschnitt war rund eine Stunde vorher zu einem gleichartigen Unfall gekommen. Ebenfalls wegen zu schnellen Fahrens bei Starkregen kam ein 55-Jähriger mit seinem BMW nach links von der Straße ab, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.

