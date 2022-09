Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, UNfälle, UNfallflucht

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Gegen 12:40 Uhr am Donnerstag befuhr ein 71 Jahre alter VW-Fahrer die B19 von Gelbingen kommend in Fahrtrichtung Untermünkheim. Als eine vorausfahrende 46-jährige Opel-Fahrerin ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der VW-Fahrer auf den Opel auf. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro.

Vellberg: Auffahrunfall II

Kurz nach 13:30 Uhr am Donnerstag befuhr eine 41 Jahre alte VW-Fahrerin die L1064 von Vellberg kommend in Richtung L1060. An dortiger Einmündung wollte sie nach rechts auf die L1060 abbiegen. Dabei fuhr die VW-Fahrerin einem vor ihr verkehrsbedingt wartenden 72-Jährigen in seinem Opel auf. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Fichtenberg: Fahrzeugbrand

Gegen 16:00 Uhr am Donnerstag wurde auf der L1066 ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Offenbar hatte hier ein Mercedes-Benz aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum Feuer gefangen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort im Löscheinsatz.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisen Straße geparkten Skoda Fabia. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Wohnwagen aufgebrochen

Ein Unbekannter hebelte zwischen Sonntag und Donnerstag die Tür eines auf einem Firmengelände im Steinbeisweg abgestellten Wohnwagens auf und entwendete diverse Gegenstände, unter anderem eine Angelausrüstung.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Michelfeld: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Kurz nach 22:00 Uhr am Donnerstag befuhr ein 20-Jähriger mit einem Audi die B 14 aus Richtung Michelfeld kommend in Richtung Mainhardt. Kurz hinter Michelfeld, im Bereich der dortigen ansteigenden Linkskurve, kam er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte mit der rechten Seite gegen die rechts neben der Fahrbahn befindliche Leitplanke. Etwa 30 Meter weiter kam der Audi dann an einer Leitplanke zum Stehen. An dem Auto entstand Totalschaden, der mit rund 25.000 Euro beziffert werden kann. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine 21-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

Schwäbisch Hall: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Eine 33 Jahre alte VW-Fahrerin hielt am Donnerstag in der Bahnhofstraße an und wollte dann rückwärts wieder anfahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 90 Jahre alte Fußgängerin mit ihrem Rollator hinter dem Wagen. Als die Fahrerin des Wagens dies bemerkte, bremste sie ab. Die Fußgängerin wollte dem PKW offenbar noch ausweichen, kam dabei jedoch zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde in eine Klinik verbracht.

