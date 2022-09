Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: PKWs am Fahrbahnrand beschädigt- 8000 Euro Schaden

Beim Vorbeifahren touchierte am Donnerstag, gegen 16 Uhr, eine 34-Jährige mit ihrem Daimler einen in der Max-Eyth-Straße, am Fahrbahnrand geparkten VW einer 45-Jährigen, sowie einen ebenfalls dort geparkten BMW eines 33-Jährigen. Dabei verursachte sie einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Ellwangen: Blinker falsch gedeutet

Ein 37 Jahre alter Mann befuhr am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, mit seinem Kleintransporter die L1060 von Ellwangen in Richtung Industriegebiet Neunheim. An der Einmündung zur Schloßsteige blinkte er nach Angaben einer 51-jährigen Citroen-Fahrerin nach rechts. Das interpretierte diese als ein Zeichen zum Abbiegen, weshalb sie aus Richtung Schloßsteige kommend nach links in die L1060 einbog, ohne die Vorfahrt des 37-Jährigen zu beachten. Da der 37-Jährige nicht abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß, wobei sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 06:15 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Karlstraße auf dem Parkplatz vor dem Polizeirevier geparkten Ford. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07961 9300 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Westhausen: Aufgefahren

Aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag, gegen 16 Uhr, ein 38-jähriger BMW-Fahrer auf der B29 von Oberalfingen nach Westhausen, kurz vor der Abzweigung auf die B290, auf einen dort wartenden VW einer 32-Jährigen auf. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.

Iggingen: Gas mit Bremse verwechselt - 82-Jährige fährt gegen Kirchenmauer

Am Donnerstagnachmittag verwechselte gegen 17 Uhr eine 82-Jährige an ihrem Audi das Gas- mit dem Bremspedal. Infolgedessen prallte sie beim Abbiegen von der Hauptstraße in den Marktplatz mit ihrem Fahrzeug mit Vollgas gegen eine Außenmauer einer dortigen Kirche. Bei dem Zusammenstoß wurde die 82-Jährige leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Hussenhofen: PKW übersehen

Als am Donnerstag, gegen 11:55 Uhr, eine 35-Jährige mit ihrem VW den Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße befuhr, übersah sie einen von rechts kommenden 23-jährigen Ford-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell