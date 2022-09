FW-MK: Neuer stellvertretender Löschgruppenführer für Oestrich

Iserlohn (ots) - In einer Woche, am 08.09.2022 um 11:00 Uhr, werden in ganz Nordrhein-Westfalen die Sirenen im Rahmen des Warnerlasses überprüft. Neben dem Sirenenalarm werden auch die Warn-Apps "NINA" und "KATWARN" bespielt, die den Sirenenalarm mit Push-Nachrichten begleiten. "Ziel des Probealarms ist es, die Infrastruktur der Sirenen zu testen und zugleich das Bewusstsein für die Signale in der Bevölkerung zu ...

