FW-MK: Beförderungen und Ehrung in der Löschgruppe Hennen

Iserlohn (ots)

Am Samstagabend, den 20.08.2022, fand ein Übungsdienst der Löschgruppe statt, bei dem wir überraschenden Besuch empfangen durften. Zu Gast war Christopher Rosenbaum, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Iserlohn, der zur Freude aller Anwesenden einige Beförderungen und Ehrungen durchführen konnte. Die Kameradin Larissa Mann und der Kamerad Noah Eichhorn konnten an diesem Abend zur Oberfeuerwehrfrau und zum Oberfeuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr befördert werden. Dirk Olgemann wurde für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr geehrt. Außerdem freuen wir uns über drei neue Gesichter in der Löschgruppe Hennen. Wir begrüßen Antonia Dieckmann, Joost Janthur und Joel Janthur ab sofort in unseren Reihen. Besonders wir als Löschgruppe, aber auch Christopher Rosenbaum, der dies ebenfalls nochmal verdeutlichte, sind mehr als froh, dass wir diese Veranstaltungen in dem gewohnten Rahmen wieder stattfinden lassen konnten.

