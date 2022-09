Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Der landesweite Probealarm steht vor der Tür

Iserlohn (ots)

In einer Woche, am 08.09.2022 um 11:00 Uhr, werden in ganz Nordrhein-Westfalen die Sirenen im Rahmen des Warnerlasses überprüft.

Neben dem Sirenenalarm werden auch die Warn-Apps "NINA" und "KATWARN" bespielt, die den Sirenenalarm mit Push-Nachrichten begleiten.

"Ziel des Probealarms ist es, die Infrastruktur der Sirenen zu testen und zugleich das Bewusstsein für die Signale in der Bevölkerung zu erhöhen." (Innenministerium NRW)

Auf der Seite den Ministerium des Innern NRW gibt es weitere Informationen zu dem Thema Warnen:

https://www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/warnung-und-sirenen/sirenen

