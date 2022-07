POL-KI: 220704.3 Flintbek: Vermisster wohlbehalten zurück (Folgemeldung zu 220628.2)

Rastorf (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Bundesstraße 202 in Höhe Rastorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Fußgänger trat unvermittelt auf die Fahrbahn, so dass ein Auto ihn erfasste. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 21-Jährige gegen 23:45 Uhr die Bundesstraße in Höhe der ...

