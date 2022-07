Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220704.1 Rastorf: Tödlicher Verkehrsunfall auf Bundesstraße 202

Rastorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Bundesstraße 202 in Höhe Rastorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Fußgänger trat unvermittelt auf die Fahrbahn, so dass ein Auto ihn erfasste. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 21-Jährige gegen 23:45 Uhr die Bundesstraße in Höhe der Einmündung Hohenberg überqueren und trat hierbei unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein in diesem Moment in Richtung Kiel fahrender 27-Jähriger hatte keine Möglichkeit mit seinem Mercedes auszuweichen, so dass der Wagen den Fußgänger erfasste. Ein eingesetzter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der nicht alkoholisierte Fahrer des Mercedes und seine Beifahrerin erlitten einen Schock sowie leichte Verletzungen. Sie kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Passanten betreuten die beiden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise vor, dass der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Matthias Arends

