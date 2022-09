Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Schwanensee bei der Feuerwehr Iserlohn

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Am Dienstag, den 30.08.2022, wurde die Feuerwehr Iserlohn am späten Nachmittag zu einem verletzten Schwan am Seilersee alarmiert. Mehrere Passanten hatten das Tier im Bereich der Holzbrücke am Seilerseebad gesehen. Die Erkundung vor Ort ergab, dass sich der Schwan in einer Angelschnur verfangen und daran verletzt hatte. Mit Rettungsboot, Tretboot und mit Wathose und Kescher im flachen Uferbereich versuchten die Einsatzkräfte das verletzte Tier einzufangen. Nach einigen Fehlversuchen gelang es am Ende das sichtbar erschöpfte Tier vom Rettungsboot aus einzufangen und zu sichern. Da die Schnur sich vor Ort nicht entfernen ließ wurde der Schwan dem Ordnungsamt übergeben, welches ihn nach Menden zu einem Tierarzt brachte. Nach Rückmeldung des Ordnungsamtes hat der Tierarzt zwei Angelschnüre erfolgreich entfernen können und die Wunden des Tieres versorgt. So konnte der Schwan schon am Abend zurück auf seinen See.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell