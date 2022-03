Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Rollerfahrer und Sozia bei Unfall leicht verletzt (22.03.2022)

Trossingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten haben ein Rollerfahrer und eine Sozia bei einem Unfall, der am Dienstag in den frühen Abendstunden auf der Straße "In Steppach" passiert ist. Ein 21 Jahre junger Mann war mit einer 20-jährigen Sozia auf einem Honda Roller auf der Straße "Im Steppach" in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle erkannte der Rollerfahrer zu spät, dass ein vor ihm fahrender BMW eines 50-Jährigen bremste, fuhr in das Heck des Autos und stürzte. Sowohl der 21-Jährige, als auch seine 20-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht. Ein Krankenwagen brachte beide in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell