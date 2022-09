Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 17.09.2022, 11:30 Uhr - 1 Beleidigung, 1 Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Backnang - Beleidigung

Am Freitag gegen 14.45 Uhr beleidigte ein bislang unbekannter Fahrgast den 59 Jahre alten Busfahrer der Linie 361 an der Bushaltestelle "Dorfhalle" in Backnang, als dieser ihn auf die Markenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln aufmerksam machte. Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang nicht erfolgreich. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Fellbach - Unfall verursacht und davongefahren

Am Freitag gegen 14:50 Uhr beschädigte ein 55 Jahre alter Fahrer eines Mercedes in Fellbach in der Stuttgarter Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters, beim Ausfahren aus einer Parklücke den VW Golf eines 27 Jahre alten Mannes. Wie ein Zeuge beobachten konnte, stieg der Unfallverursacher aus und begutachtete den Schaden. Anstatt jedoch sich um die Schadensregulierung zu kümmern stieg er wieder in seinen Mercedes und fuhr davon. Der Zeuge notierte sich zum Glück die Autonummer des 55jährigen und verständigte die Polizei. Der Golffahrer wird nun den Schaden von ca. 250 Euro ersetzt bekommen und der Mercedesfahrer muss mit einer Anzeige rechnen.

