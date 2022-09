Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug mit einem Defekt an einem Reifen auf der Autobahn 1 im Bereich Bakum +++ Sieben Fahrzeuge durch das Überfahren von Reifenteilen beschädigt

Delmenhorst (ots)

Sieben Fahrzeuge sind am Dienstag, 13. September 2022, gegen 20:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum beschädigt worden.

Ein 48-jähriger Mann aus Lettland befuhr mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. In Höhe des Parkplatzes Bakumer Wiesen löste sich eine Reifendecke vom Sattelanhänger und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Wittmund überfuhr die Reifendecke mit einem BMW, an dem alleine Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden. Sechs weitere Verkehrsteilnehmer überfuhren die Reifenteile. Die dadurch entstandenen Schäden blieben aber gering. Der Gesamtschaden betrug etwa 7.600 Euro.

Der Verursacher konnte auf einem Autohof an der Anschlussstelle Lohne/Dinklage angetroffen werden, während er einen Reifen wechselte. Gegen ihn wird ermittelt, weil er den Verlust der Reifendecke bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemeldet hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell