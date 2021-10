Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tasche und Geldbörse gestohlen

Iserlohn (ots)

Die Taschendiebe waren wieder in Iserlohn unterwegs. Eine 41-jährige Mutter war am Mittwoch gegen 16 Uhr auf dem Radweg der ehemaligen Bahnstrecke zwischen Brändströmstraße und Parkstraße. Um sich um ihre Kinder zu kümmern, stellte sie ihre Handtasche im Bereich hinter dem Penny-Markt auf eine Sitzbank. Als sie die Tasche wieder greifen wollte, war sie verschwunden. Darin steckten Ausweise, Führerschein, Impfpässe, Bank-, Kredit- und Versichertenkarten, Schlüssel, Handy und einige Einkäufe sowie Bargeld.

Am Samstag zwischen 15 und 17 Uhr hielt sich eine 47-jährige in der Innenstadt von Letmathe, an der Hagener Straße, auf. Am späten Nachmittag stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Umhängetasche steckte. (cris)

