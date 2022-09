Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - STand: 17.09.2022, 11:30 Uhr - 2 Vekehrsunfälle, 1 Brand, 1 Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim - Vorfahrt nicht beachtet und Unfall verursacht

Am Freitag gegen 15:15 Uhr befuhr eine 18 Jahre alte Lenkerin mit ihrem Nissan in Crailsheim den Hammerbachweg in Crailsheim. An der Einmündung mit dem Pamiersring, wollte sie nach links in diesen einbiegen. Hierbei übersah sie den Mercedes eines 59 Jahre alten Mannes, welcher auf dem Pamiersring fuhr, so dass es zur Kollision kam. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Schwäbisch Hall - Unfall verursacht und davongefahren - Zeugenaufruf

Am Freitag in der Zeit von 08:00 bis 14:20 Uhr parkte ein 59 Jahre alter Mann seinen VW Golf in Schwäbisch Hall in der Schmollerstraße neben einem dortigen Autohaus. Als der Mann zu seinem Auto zurück kam bemerkte er, dass ein unbekannter Autofahrer an seinem Golf einen Schaden von ca. 2000 Euro verursacht hatte. Der Golf war an der vorderen linken Seite beschädigt worden. Die Polizei in Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0791/400-555 zu melden.

Vellberg - in Wohnhaus eingebrochen

Am Freitag in der Zeit von 12:30 - 14:50 Uhr brachen in Vellberg in der Haller Straße bislang unbekannte Täter die Terrassentüre an einem Wohnhaus auf. Im Anschluss durchsuchten sie diverse Räume und entwendeten diverse Wertgegenstände. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Crailsheim - Herrentoilette angezündet

Am Freitag gegen 23:00 Uhr entzündeten unbekannte Täter in Crailsheim am ZOB das Toilettenpapier in der dortigen öffentlichen Herrentoilette. Es entstand ein offener Brand in der Toilette, welcher durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell