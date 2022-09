Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Sachbeschädigung, Polizisten geschlagen

Aalen (ots)

Aalen: Gas- und Bremspedal verwechselt

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 17-Jährige am Sonntagabend verursachte, als sie beim Wenden mit ihrem VW Touareg auf der Wendeplatte vor dem Aalener Rathaus einen Fahnenmast beschädigte.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag und Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes Benz, der in diesem Zeitraum in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

An drei am Fahrbahnrand der Silcherstraße abgestellten Fahrzeugen schlugen Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag jeweils den rechten Außenspiegel ab, wodurch ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand. Hinweise auf den oder die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Polizisten geschlagen

Bis Sonntagmittag 13 Uhr musste eine 26-Jährige zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem sie am Morgen gegen 3.50 Uhr Polizeibeamte angegriffen hatte. Die Frau hatte zunächst bei der Polizei angerufen und nach einem Taxi gefragt. Nachdem die 26-Jährige bei dem Telefonat einen stark alkoholisierten Eindruck machte und ihre Angaben konfus waren, fuhr eine Streifenwagenbesatzung eine Gaststätte in der Burgstallstraße an, wo sich die Frau aufhielt. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Frau ihre offenstehende Rechnung nicht begleichen wollte; auch verweigerte sie jegliche Angaben zu ihrer Person, weshalb sie mit zur Dienststelle genommen wurde. Während der Fahrt beleidigte sie einen Beamten und versuchte, nachdem sie aus dem Streifenwagen stieg, nach einem Polizisten zu treten und schlug ihn zweimal ins Gesicht. Auf richterliche Anordnung wurde die 26-Jährige, die mehr als 2 Promille Alkohol intus hatte, in Gewahrsam genommen. Gegen diese Maßnahme wehrte sie sich vehement und musste mit zwangsweise in die Zelle verbracht werden.

Aalen: Technischer Defekt löste Brand aus

Lediglich geringer Sachschaden entstand bei einem kleineren Brand am Samstagabend. Gegen 18.45 Uhr hatte ein Deckenstrahler in der Hallenbeleuchtung eines Tennisplatzes im Eibenweg aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Der Brand wurde von anwesenden Tennisspielern rasch gelöscht, sodass Schlimmeres verhindert wurde. Die Feuerwehr musste nicht mehr aktiv löschen. Sie war mit 2 Fahrzeugen und 4 Einsatzkräften angerückt.

Abtsgmünd: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 55-Jähriger am Samstagmorgen gegen 10 Uhr mit seinem Audi rückwärts auf die Langenäckerstraße aus. Hierbei übersah er den Skoda Fabia einer 19-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Ellwangen: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem sich am Samstagabend gegen 19.15 Uhr ein 16-Jähriger leichte Verletzungen zuzog. Mit seinem Kleinkraftrad fuhr der Jugendliche auf der Haller Straße auf den verkehrsbedingt stehenden VW einer 21-Jährigen auf. Am Zweirad des 16-Jährigen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Lorch-Waldhausen: Unfallflucht

Auf eine Summe zwischen 10.000 und 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den mutmaßlich ein 76-Jähriger in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht verursachte, als er mit seinem Mazda einen im Kirchenweg abgestellten Pkw beschädigte. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Mann anschließend davon, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt blieb eine 59-Jährige am Sonntag bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall. Mit ihrem Audi befuhr sie gegen 12.15 Uhr die Landesstraße 1154 zwischen Lorch und Bruck. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und fuhr rund 20 Meter einen Abhang hinab, ehe der Pkw an einem Baum zum Stehen kam. Am Fahrzeug der 59-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Ins Schleudern geraten

Wegen zu schnellen Fahrens auf regennasser Fahrbahn verlor ein 52-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen die Kontrolle über seinen Mercedes, der ins Schleudern geriet und gegen die Schutzplanke prallte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8500 Euro.

