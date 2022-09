Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Person angegangen und Sonnenbrille entwendet

Aalen (ots)

Crailsheim: Person angegangen und Sonnenbrille entwendet - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr war ein 19-jähriger Mann mit einer Personengruppe von der Ringstraße in die Karlstraße unterwegs. Dabei wurde der 19-Jährige, welcher den Schluss in seiner Gruppe bildete, von einer anderen Personengruppe heraus angesprochen. Eine Person der anderen Gruppe, bestehend aus 5-6 Personen, trat den 19-Jährigen von hinten. In der Folge wurde er erneut getreten und ging zu Boden. Dort begann die Personengruppe auf den jungen Mann einzutreten. Hierbei wurde eine Sonnenbrille vom Geschädigten entwendet. Die Angreifer entfernten sich im Anschluss in Richtung des Marktplatzes.

Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern. Einer der Täter soll etwa 170 cm groß gewesen sein, er war etwa 15-17 Jahre alt und trug eine Baseballcap und eine Brille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell