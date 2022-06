Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall - Unfallverursacher flüchtet

Reckenroth (ots)

Am 03.06.2022 gegen 10:30 Uhr begegneten sich auf der L322 ein Motorradfahrer und ein LKW. Im Kurvenbereich scherte das LKW-Gespann aus, so dass der Motorradfahrer stark abbremsen musste und in der Folge zu Boden stürzte. Der LKW Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Reckenroth fort. Zum LKW ist lediglich bekannt, dass er einen grünen Aufbau hatte. Potentielle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Diez (06432/6010 / pidiez@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

