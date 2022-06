POL-BOR: Bocholt - Metalldiebe gehen Autos an

Südlohn-Oeding (ots) - In einem Verbrauchermarkt in Südlohn-Oeding haben Unbekannte am Montag die Geldbörse eines Kunden unbemerkt entwendet. Zu der Tat kam es am Nachmittag in einem Geschäft an der Pfarrer-Becker-Straße. Der Geschädigte hatte das Portemonnaie in seine Jackentasche gesteckt gehabt. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor ...

