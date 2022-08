Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Betrugsversuche durch einen Autofahrer

Niederkrüchten (ots)

Ganz neu ist die Masche nicht, aber sie hat sich immer noch nicht überall herumgesprochen: Am Straßenrand steht ein wild gestikulierender Mann neben seinem Auto und bedeutet den Vorbeifahrenden, anzuhalten. Dann erzählt er wilde Geschichten, wo er dringend hinmüsse, dass ihm der Sprit ausgegangen sei - und bittet um Geld. Einem 56-jährigen Niederkrüchtener ist derselbe Mann im Juli gleich zweimal begegnet. Beim ersten Mal hatte er ihm aus Mitleid einen geringen Betrag gegeben. Die erste Begegnung hat am 7. Juli gegen 17.30 Uhr auf der Hochstraße in Niederkrüchten stattgefunden, kurz bevor man auf die B221 abbiegen kann. Der Betrüger hatte in gebrochenem Deutsch erzählt, er sei auf dem Weg nach Frankreich und jetzt hier liegengeblieben. Genau drei Wochen später, wieder an einem Donnerstag, am 28. Juli, sah der Niederkrüchtener den Betrüger wieder. Diesmal allerdings auf dem Gebiet der Nachbarstadt Wegberg. Dort befand dieser sich am Straßenrand der Harbecker Straße in direkter Nähe zum Grenzlandring. Der Mann stand neben einem Auto, das er angehalten hatte und redete auf den Fahrer ein. Als der Betrüger den Niederkrüchtener bemerkte, rannte er zu seinem Auto und fuhr weg. Der 56-Jährige folgte ihm noch in eine Seitenstraße, konnte aber auch dort das Kennzeichen nicht ablesen. Es handelt sich bei dem Auto um einen Audi A4 älteren Baujahrs, möglicherweise etwa 20 Jahre alt. Den Mann, der um Geld bat, beschreibt der Niederkrüchtener so: Etwa 1,75 Meter groß, schlanke Figur, dunkle, leicht ergraute kurze Haare mit Seitenscheitel, Dreitagebart. Auf beiden Unterarmen war er tätowiert. Der Zeuge schätzt ihn auf etwa 60 Jahre. Bekleidet war der Mann mit einer hellblauen Jeans und einem hellen Hemd. Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen nun: Gibt es weitere Geschädigte? Hat vielleicht jemand das Kennzeichen - möglicherweise ein polnisches - notiert? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Kripo. Gleichzeitig warnen wir vor dieser Betrugsmasche. Seien Sie wachsam, wenn am Straßenrand ein Auto parkt und jemand Sie um Geld für Benzin bittet. Begeben Sie sich außer Sichtweite und rufen Sie die Polizei über die 110. /hei (727)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell