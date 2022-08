POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich

Kempen (ots) - Am Sonntag gegen 12.15 Uhr ist es auf der Kreuzung St. Huberter-Straße/Arnoldstraße in Kempen zu einem Unfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer gekommen. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der 78-jährige Radfahrer aus Kempen war auf dem Radweg der St. Huberter Straße ortsauswärts unterwegs in Richtung Außenring. Der Radweg hat die Besonderheit, dass er von Radfahrenden in beide ...

mehr