Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtiger im Supermarkt festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 29-Jähriger aus Dorsten wurde am Sonntagabend kurz vor Mitternacht in einem Supermarkt an der Marler Straße festgenommen. Er hatte bei einem Einbruch den Alarm ausgelöst. Vermutlich hatte er sich über die Haupteingangstür Zutritt verschafft. Er wurde mit Waren in Einkaufstüten angetroffen in dem Supermarkt durch die Polizei angetroffen.

