POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Bottrop

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in eine Schule an der Friedrich-Ebert-Straße ein. Sie kletterten auf ein Vordach und schlugen ein Fenster im Obergeschoss ein. Im Inneren wurden die Räume der Verwaltung durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter diverse technische Geräte mit. Über eine Fluchttür entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Zwischen Donnerstagabend und Freitag kurz nach Mitternacht verschafften sich unbekannte Täter über eine Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Neustraße. Vermutlich wurde eine EC-Karte entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen warfen Unbekannte ein Schaufenster zu einem Ladenlokal an der Gladbecker Straße ein. Ein Metallgitter zum Einbruchsschutz rissen sie aus der Verankerung. Aus der Auslage legten sie Tabakwaren zum Abtransport bereit. Allerdings flüchten die Täter offensichtlich dann doch ohne Beute in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Einem Ehepaar aus Castrop-Rauxel wurden in Essen die Wohnungsschlüssel aus dem geparkten Auto entwendet. Vermutlich mit diesen Schlüsseln brachen Unbekannte in deren Wohnung Im Brusel in Castrop-Rauxel ein. Hier nahmen die Täter eine größere Menge Bargeld mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

Am Samstag, gegen 23:55 Uhr, bemerkte eine 63-jährige Gladbeckerin einen unbekannten Mann im Schlafzimmer ihrer Doppelhaushälfte an der Helmutstraße. Der Mann flüchtete, als die Frau den Raum betrat. Das Zimmer war durchwühlt, Beute hatte der Unbekannte wohl nicht mitgenommen. Hinweise auf den Mann liegen nicht vor.

Marl

Am Sonntagabend verschafften sich Unbekannte über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung an der Friedhofstraße. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt im Garten. Aus der Wohnung nahmen die Täter Schmuck und Bargeld mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Oer-Erkenschwick

Bereits am Donnerstag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Sinsener Straße ein. Um in das Haus zu gelangen nutzten die Täter Gartenschaufeln aus einem Carport. Mit den Schaufeln brachen Sie das Fenster einer Garage auf. Von hier aus gelangten sie über eine Zwischentür ins Haus. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute. Allerdings entstand bei dem Einbruch etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

