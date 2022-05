Lübeck (ots) - Nachdem es in der Vergangenheit bei vergleichbaren Verkehrskontrollen bereits eine Vielzahl von Verstößen durch Geschwindigkeitsüberschreitungen gegeben hat, wurden am gestrigen Dienstagnachmittag (24.05.2022) mehrere Fahrzeuge auf der Autobahn A1 im Übergang zur B 207 in Richtung Norden mit diesem Hintergrund kontrolliert und die Geschwindigkeit in ...

mehr