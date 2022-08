POL-VIE: Kempen: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots) - Am Montag gegen 18 Uhr stießen auf der Lobbericher Straße an der Einmündung Onnert zwischen Lobberich und Breyell zwei Autos zusammen. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Ein 61-jähriger Deutscher aus Nettetal wartete an der Einmündung Onnert, um von dort aus nach links in Richtung Lobberich ...

